Бразильцеві довелося заплатити штраф за свою вечірку

Форварда "Парі Сен-Жермен" Неймара, якого назвали фашистом через підтримку друга путіна, ненавидять усі сусіди. Футболіст регулярно влаштовує галасливі вечірки.

Остання була з нагоди дня народження бразильця. 5 лютого Неймару виповнився 31 рік. Гравець "ПСЖ" живе на віллі в передмісті Парижа містечку Буживаль, яке відоме тим, що тут помер письменник Іван Тургенєв.

Свій день народження футболіст відзначав настільки голосно, що не витримав мер містечка, який живе неподалік. Опівночі мер Люк Ваттелль викликав поліцію через галас, повідомляє Le Parisien.

Внаслідок цього поліцейські виписали штраф Неймару у розмірі 135 євро. Це копійки для бразильця, який входить до п’ятірки найоплачуваніших спортсменів світу.

"Що можемо зробити з людиною, якій начхати на штраф у 135 євро, враховуючи скільки він заробляє?" — обурюється мер.

Нинішнього сезону у складі "ПСЖ" Неймар зіграв 24 матчі, забив 15 голів і зробив 14 результативних передач.

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