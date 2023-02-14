Украинские и российские футболисты подрались в отеле: наши победили

Игроки "Миная" поставили на место представителей страны-агрессора

В одном из турецких отелей поселились игроки закарпатского "Миная" и российского "Шинника". Команды приехали на сборы, где им пришлось продемонстрировать свои не только футбольные, но и боксерские навыки. Кстати, ранее подрались российские и украинские хоккеисты.

Точной информации, что произошло в отеле пока нет. О драке написал телеграм-канал Baza.

По одной из версий, несколько представителей украинского клуба подошли к начальнику ярославского "Шинника" и потребовали его спеть гимн Украины. На этой стадии конфликт смогли остановить сотрудники отеля.

Потом, якобы, украинцы решили узнать, почему их российские коллеги не протестуют против войны и режима путина. Но и здесь диалога не получилось. Тогда пошли в дело кулаки. Как пишет Baza, по итогам драки четверо игроков "Шинника" вряд ли смогут сыграть в ближайших матчах.

В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. После этой драки в гостинице на постоянной основе дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников полиции.

По словам одного из футболистов "Шинника", уже после драки один из сотрудников "Миная" предупредил их, что россиянам лучше побыстрее выехать из отеля. Потому что украинцы настроены серьезно и на достигнутых успехах останавливаться не собираются.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.