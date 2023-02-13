Футболист умер на глазах брата: у вратаря сердце остановилось после пенальти

Трагедия произошла прямо на поле

В Бельгии во время футбольного матча умер 25-летний вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспил. Голкиперу стало плохо после того, как он отразил пенальти. Недавно испанский футболист потерял сознание во время матча и умер.

Как пишет "Стархит", трагедия случилась, когда играли команды "Винкель Спорт" и "Вестрозебек".

На 60-й минуте в ворота "Винкель Спорт" был назначен пенальти. Эспил отбил удар с 11-метровой отметки, а через несколько секунд упал на газон в страшных судорогах. Бригада скорой помощи была рядом и приняла все меры, но сердце Эспила остановилось по дороге в больницу.

"Его трясло, и никто не понимал, что происходит. Когда Эспил остался лежать, серьезность ситуации стала очевидной. Экстренные службы прибыли на место происшествия и сделали все возможное, используя дефибриллятор, но помощь была безрезультатной", — рассказал очевидец.

По иронии судьбы, трагедии случилась на глазах младшего брата Арне Эспила 20-летнего Аарона, сидевшего на скамейке запасных хозяев поля.

Ранее мы писали, что швейцарский футболист умер на отдыхе. Кроме того, ушел из жизни бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины.