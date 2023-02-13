Футболіст помер на очах у брата: у воротаря серце зупинилося після пенальті

Трагедія сталася прямо на полі

У Бельгії під час футбольного матчу помер 25-річний воротар "Вінкель Спорт" Арне Еспіл. Голкіперу стало погано після того, як він відбив пенальті. Нещодавно іспанський футболіст знепритомнів під час матчу і помер.

Як пише "Стархіт", трагедія сталася, коли грали команди "Вінкель Спорт" і "Вестрозебек".

На 60-й хвилині у ворота "Вінкель Спорт" було призначено пенальті. Еспіл відбив удар з 11-метрової позначки, а за кілька секунд упав на газон у страшних судомах. Бригада швидкої допомоги була поруч і вжила всіх заходів, але серце Еспіла зупинилося дорогою до лікарні.

"Його трясло, і ніхто не розумів, що відбувається. Коли Еспіл залишився лежати, серйозність ситуації стала очевидною. Екстрені служби прибули на місце події і зробили все можливе за допомогою дефібрилятора, але допомога була безрезультатною", — розповів очевидець.

За іронією долі, трагедія сталася на очах молодшого брата Арне Еспіла 20-річного Аарона, який сидів на лаві запасних господарів поля.

Раніше ми писали, що швейцарський футболіст помер у відпочинку. Крім того, пішов із життя колишній захисник київського "Динамо" та збірної України.