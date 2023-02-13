Найкращий футболіст "Зорі" переніс інфаркт: як почувається гравець

Данченко зараз перебуває у лікарні

Наприкінці грудня луганська "Зоря", яка йде на третьому місці в таблиці УПЛ, підбила підсумки голосування вболівальників на звання найкращого гравця в осінній частині чемпіонату України. Переможцем став захисник Олег Данченко.

А тепер стало відомо, що гравець має серйозні проблеми зі здоров’ям. Як повідомляє "Футбол 2.0", Данченко переніс інфаркт на тренуванні у Туреччині.

На щастя, клубні лікарі надали всю необхідну допомогу Олегові. Нині він перебуває у лікарні. Про стан футболіста не повідомляється.

Данченко перейшов у "Зорю" у січні 2022 року. До цього грав за грецький АЕК, є в його біографії і чемпіонат росії. В Україні відомий своїм виступом за одеський "Чорноморець" та донецький "Шахтар".

Нагадаємо, що колишнього гравця "Зорі" Руслана Маліновського американський коментатор назвав росіянином. Після цього футболіст попросив журналіста перерахувати гроші на ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. Пізніше українець вибачився за це.