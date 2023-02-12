"Шахтар" жорстко підставив Мудрика (відео)

Тепер у Михайла можуть виникнути проблеми у "Челсі"

У неділю, 12 лютого, Михайло Мудрик, який у трьох матчах поспіль за "Челсі" не відзначився результативною дією, прилетів до Варшави (Польща), де попрощався з колишніми партнерами по "Шахтарю".

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко пожартував над ситуацією з Марком Кукурельєю, який відмовляється пасувати Мудрику, що може відгукнутися Михайлу в Лондоні. Відповідне відео доступне на офіційній сторінці Гірників в Instagram.

Матвієнко заявив, що може замінити іспанця в "Челсі", а Мудрик підтвердив, що новий захисник не завадить лондонцям. Після цього Михайло попросив не викладати це відео в мережу, але пресслужба Гірників не стала приховувати кумедні кадри.

— Лівий захисник замість Кукурельї не потрібен?

— Потрібний … Тільки не викладайте.

Нагадаємо, уболівальники "Челсі" помітили, що Кукурелья просто не помічає Мудрика на полі, хоча обидва футболісти грають на одному фланзі. Можливо, через це українець все ніяк не може проявити себе у новому клубі. До речі, лондонці заплатять "Шахтарю" за Мудрика від 70 до 100 млн євро (залежно від умов угоди).