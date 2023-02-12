"Шахтер" жестко подставил Мудрика (видео)

Теперь у Михаила могут появиться проблемы в "Челси"

В воскресенье, 12 февраля, Михаил Мудрик, который в трех матчах подряд за "Челси" не отметился результативным действием, прилетел в Варшаву (Польша), где попрощался с бывшими партнерами по "Шахтеру".

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко пошутил над ситуацией с Марком Кукурельей, который отказывается пасовать Мудрику, что может аукнуться Михаилу в Лондоне. Соответствующее видео доступно на официальной странице Горняков в Instagram.

Матвиенко заявил, что может заменить испанца в "Челси", а Мудрик подтвердил, что новый защитник не помешает лондонцам. После этого Михаил попросил не выкладывать данное видео в сеть, но пресс-служба Горняков не стала скрывать забавные кадры.

– Левый защитник вместо Кукурельи не нужен?

– Нужен… Только не выкладывайте.

Напомним, болельщики "Челси" заметили, что Кукурелья просто не замечает Мудрика на поле, хотя оба футболиста играют на одном фланге. Возможно, из-за этого украинец все никак не может проявить себя в новом клубе. К слову, лондонцы заплатят "Шахтеру" за Мудрика от 70 до 100 млн евро (в зависимости от условий соглашения).