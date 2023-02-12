В "Челси" завелся игрок, который отказывается пасовать на Мудрика (видео)

Фанаты нашли причину неудач украинца

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, который стал игроком Синих в январе, плохо взаимодействует с защитником Марком Кукурельей, играющим на том же фланге.

К такому выводу пришел фанатский паблик "Челси" Pys в Twitter по итогам матча с "Вест Хэмом" (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии. Пользователи в комментариях считают что испанского защитника стоит поменять, ведь он просто не хочет взаимодействовать с украинцем.

"Мы доминировали и, честно говоря, должны комфортно вести в счете, впервые за много лет мне понравилось смотреть "Челси", в основном благодаря Феликсу и Энцо. Мне просто нужно, чтобы мы играли немного быстрее и вовлекли Мудрика в игру, у Кукурельи аллергия на передачи для него", — гласит сообщение Pys.

К слову, твит за день собрал 14 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Добавим, что Михаил пока не может найти свою игру в "Челси". В трех неполных матчах за Синих украинец не сделал ни единого результативного действия. Кроме того, против Михаила в Англии возбудили дело из-за его соцсетей.