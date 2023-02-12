У "Челсі" завівся гравець, який відмовляється пасувати на Мудрика (відео)

Фанати знайшли причину невдач українця

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, який став гравцем Синіх у січні, погано взаємодіє із захисником Марком Кукурельєю, який грає на тому ж фланзі.

Такого висновку дійшов фанатський паблік "Челсі" Pys у Twitter за підсумками матчу з "Вест Гемом" (1:1) у 23-му турі чемпіонату Англії. Користувачі в коментарях вважають, що іспанського захисника варто поміняти, адже він просто не хоче взаємодіяти з українцем.

"Ми домінували й, чесно кажучи, повинні комфортно вести в рахунку, вперше за багато років мені сподобалося дивитися "Челсі", в основному завдяки Феліксу та Енцо. Мені просто потрібно, щоб ми грали трохи швидше і залучили Мудрика в гру, у Кукурельї алергія на передачі на нього", — йдеться у повідомленні Pys.

До речі, твіт за день зібрав 14 тисяч лайків та кілька сотень коментарів.

Додамо, що Михайло поки що не може знайти свою гру в "Челсі". У трьох неповних матчах за Синіх українець не зробив жодної результативної дії. Крім того, проти Михайла в Англії порушили справу через його соцмережі.