Лучший футболист "Зари" перенес инфаркт: как себя чувствует игрок

Данченко сейчас находится в больнице

В конце декабря луганская "Заря", которая идет на третьем месте в таблице УПЛ, подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока в осенней части чемпионата Украины. Победителем стал защитник Олег Данченко.

А теперь стало известно, что у игрока серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает "Футбол 2.0", Данченко перенес инфаркт на тренировке в Турции.

К счастью, клубные врачи предоставили всю необходимую помощь Олегу. Сейчас он находится в больнице. О состоянии футболиста не сообщается.

Данченко перешел в "Зарю" в январе 2022 года. До этого играл за греческий АЕК, есть в его биографии и чемпионат россии. В Украине известен своим выступлением за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер".

Напомним, что бывшего игрока "Зари" Руслана Малиновского американский комментатор назвал россиянином. После чего футболист попросил журналиста перечислить деньги на ЗСУ.

Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. Позднее украинец извинился за это.