Українські та російські футболісти побилися в готелі: наші перемогли

Гравці "Минаю" поставили на місце представників країни-агресора

В одному з турецьких готелів оселилися гравці закарпатського "Минаю" та російського "Шинника". Команди приїхали на збори, де їм довелося продемонструвати свої не лише футбольні, а й боксерські навички. До речі, раніше побилися російські та українські хокеїсти.

Точної інформації, що сталося в готелі, поки що немає. Про бійку написав телеграм-канал Baza.

За однією з версій, кілька представників українського клубу підійшли до начальника ярославського "Шинника" та вимагали його заспівати гімн України. На цій стадії конфлікт змогли зупинити працівники готелю.

Потім нібито українці вирішили дізнатися, чому їхні російські колеги не протестують проти війни та режиму путіна. Але й тут діалогу не вийшло. Тоді пішли у справу кулаки. Як пише Baza, за підсумками бійки четверо гравців "Шинника" навряд чи зможуть зіграти у найближчих матчах.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Після цієї бійки у готелі на постійній основі чергують додаткові наряди охорони та кілька співробітників поліції.

За словами одного з футболістів "Шинника", вже після бійки один із співробітників "Минаю" попередив їх, що росіянам краще швидше виїхати з готелю. Тому що українці налаштовані серйозно і на досягнутих успіхах не збираються зупинятися.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.