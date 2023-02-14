Головна перемога "Миная": битва українських та російських футболістів увічнена в історії
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Українські та російські спортсмени побилися у Туреччині
На "Вікіпедії" з’явилася стаття, присвячена битві футболістів закарпатського "Минаю" з російськими гравцями "Шинника" 14 лютого.
Автором статті став редактор ком’юніті Tribuna.com Сергій Барановський. У двох абзацах коротко описуються події: "спроба взяття туалету" російським футболістом та "битва на поверсі". Наступальна "операція" росіян завершилася їхньою розгромною поразкою.
"Вранці 14 лютого з’явилася інформація, яка не має жодного відношення до Дня святого Валентина. У Туреччині футболісти "Миная" побилися з російськими гравцями "Шинника" на зборах.
Ми вирішили, що цей інцидент заслуговує залишитися в історії закарпатського футболу, адже це головна перемога закарпатського клубу в сезоні", – йдеться у повідомленні на сайті Трибуна.
Стаття називається "Битва при Royal Seginus" на честь назви готелю, де побилися українці з росіянами.
Нагадаємо, за підсумками бійки, за даними росЗМІ, кілька представників "Шинника" зазнали серйозних травм. Пізніше в мережі з’явилося коротке відео інциденту. Ужгородський клуб виступив з офіційним повідомленням, де виклав свою версію події.