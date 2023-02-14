Гравці "Шинника" почали шукати зрадників у своїх лавах

Бійка футболістів "Минаю" та "Шинника" обростає різними подробицями. Гравці зчепилися у турецькому готелі. У представників російської команди зламані ребра, пальці.

Ужгородський клуб виступив із офіційним повідомленням, де виклав свою версію події. "Минай" пояснив, що спровокувало бійку гравців команди із представниками російського "Шинника".

"Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що минайці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця в ліфті — традиційна маячня. Бійка справді сталася, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, та в рівних складах. Кількість постраждалих із боку "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як "кидають".

Вже після закінчення бою, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитися довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян", — заява "Міная" у Facebook.

Нагадаємо, ми давали відео бійки футболістів "Міная" та "Шинника". За робітницю готелю заступився гравець "Миная" Денис Колесник. Він зробив запис у сторіс Instagram.

"Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду. Відстоюємо нашу честь як можемо. І де місце оркам... Ви вже зрозуміли", — написав Денис.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.