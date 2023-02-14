Игроки "Шинника" начали искать предателей в своих рядах

Драка футболистов "Миная" и "Шинника" обростает разными подробностями. Игроки сцепились в турецкой гостинице. У представителей российской команды сломаны ребра, пальцы.

Ужгородский клуб выступил с официальным сообщением, где выложил свою версию произошедшего. "Минай" объяснил, что спровоцировало драку игроков команды с представителями российского "Шинника".

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев.

Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте — традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", — заявление "Миная" в Facebook.

Напомним, мы давали видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". За работницу гостиницы заступился игрок "Миная" Денис Колесник. Он сделал запись в сторис Instagram.

"Даже здесь мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь как можем. И где место оркам… Вы уже поняли", — написал Денис.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.