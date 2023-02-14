Данило Колесник заступился за уборщицу гостиницы

Игроки закарпатского "Миная" поставили на место представителей ярославского "Шинника". Украинцы заступились за персонал турецкой гостиницы и избили россиян. Оба клуба в Турции проходят подготовку ко второй части сезона. Из-за землетрясения российских игроков переселили к украинцам из другого отеля.

По предварительным данным, несколько футболистов "Шинника" получили серьезные травмы в драке. У игроков ярославского клуба есть переломы пальцев, сломаны ребра. У одного из них гематома под глазом.

"Бомбардир" пишет с чего началась драка. Нападающий "Миная" Данило Колесник заступился за уборщицу отеля, которой хамил россиянин. Футболист "Шинника" был пьяным и обблевал туалет. После этого начал вести себя некорректно по отношению к женщине. За нее и заступился Колесник.

Небольшой фрагмент драки появился в Телеграм-канале "Бомбардира".

Кстати, ранее в Турции подрались российские и украинские хоккеисты. Мы также сообщали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.