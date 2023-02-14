Данило Колесник заступився за прибиральницю готелю

Гравці закарпатського "Минаю" поставили на місце представників ярославського "Шинника". Українці заступилися за персонал турецького готелю та побили росіян. Обидва клуби в Туреччині проходять підготовку до другої частини сезону. Через землетрус російських гравців переселили до українців з іншого готелю.

За попередніми даними, кілька футболістів "Шинника" зазнали серйозних травм у бійці. Гравці ярославського клубу мають переломи пальців, зламані ребра. В одного з них гематома під оком.

"Бомбардир" пише, з чого почалася бійка. Нападник "Минаю" Данило Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив росіянин. Футболіст "Шинника" був п’яним та обблював туалет. Після цього почав поводитися некорректно до жінки. За неї і заступився Колесник.

Невеликий фрагмент бійки з’явився у Телеграм-каналі "Бомбардира".

До речі, раніше в Туреччині побилися російські та українські хокеїсти. Ми також повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.