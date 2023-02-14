Игроки "Миная" подрались с футболистами "Шинника"

В турецкой гостинице произошла массовая драка между футболистами закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника". Из-за землетрясения российских игроков переселили к украинцам из другого отеля. Оба клуба в Турции проходят подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно "Матч ТВ", несколько представителей "Шинника" получили серьезные травмы в драке. У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев, сломаны ребра. У одного из игроков гематома под глазом.

О причинах драки официальной информации нет. По версии украинцев, пьяные россияне некорректно вели себя по отношению к персоналу отеля. На замечания не реагировали. Поэтому пришлось их поставить на место.

По версии другой стороны, якобы, украинцы решили узнать, почему их российские коллеги не протестуют против войны и режима путина. Что не понравилось гостям из Ярославля.

Как сообщают СМИ, теперь в отеле дежурит полиция, а "Шиннику" предложили сменить место жительства.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.