Поламали росіянам ребра: українські футболісти жорстоко побили ворогів

Гравці "Минаю" побилися з футболістами "Шинника"

У турецькому готелі відбулася масова бійка між футболістами закарпатського "Минаю" та ярославського "Шинника". Через землетрус російських гравців переселили до українців з іншого готелю. Обидва клуби в Туреччині проходять підготовку до другої частини сезону.

Як стало відомо "Матч ТВ", кілька представників "Шинника" отримали серйозні травми у бійці. У футболістів ярославського клубу є переломи пальців, зламані ребра. У одного з гравців гематома під оком.

Про причини бійки офіційної інформації немає. За версією українців, п’яні росіяни некоректно поводилися з персоналом готелю. На зауваження не реагували. Тому довелося поставити їх на місце.

За версією іншої сторони, нібито, українці вирішили дізнатися, чому їхні російські колеги не протестують проти війни та режиму путіна. Що не сподобалося гостям із Ярославля.

Як повідомляють ЗМІ, тепер у готелі чергує поліція, а "Шиннику" запропонували змінити місце проживання.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.