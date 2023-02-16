Тарас Шелестюк поддержал наших футболистов

Футболисты "Миная" подрались с игроками "Шинника" на сборах в Турции. Инцидент произошле в гостинице, куда подселили россиян после землетрясения. Но они вели себя неадекватно, поэтому игроки "Миная" быстро научили представителей россии вежливости. За это украинские клубы требуют исключить из еврокубков.

На драку отреагировал известный украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2012, Тарас Шелестюк. Он обратился к футболистам "Миная" в сторис Instagram.

"Респект всем ребятам. С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз с двоечки вырубали русню", — написал Шелестюк.

Напомним, как писали российские СМИ, несколько представителей "Шинника" получили серьезные травмы в драке. У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев, сломаны ребра. У одного из игроков гематома под глазом. После драки российскую команду выселили из отеля.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.