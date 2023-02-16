Тарас Шелестюк підтримав наших футболістів

Футболісти "Минаю" побилися з гравцями "Шинника" на зборах у Туреччині. Інцидент стався у готелі, куди підселили росіян після землетрусу. Але вони поводилися неадекватно, тому гравці "Минаю" швидко навчили представників росії ввічливості. За це українські клуби вимагають виключити з єврокубків.

На бійку відреагував відомий український боксер, бронзовий призер Олімпіади-2012, Тарас Шелестюк. Він звернувся до футболістів "Минаю" у сторіс Instagram.

"Респект усім хлопцям. Із задоволенням проведу тренування з боксу і поділюся своїм досвідом з гравцями клубу, щоб наступного разу з двійки вирубували русню", — написав Шелестюк.

Нагадаємо, як писали російські ЗМІ, кілька представників "Шинника" зазнали серйозних травм у бійці. У футболістів ярославського клубу є переломи пальців, зламані ребра. В одного з гравців гематома під оком. Після бійки російську команду виселили із готелю.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.