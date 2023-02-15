Україну вимагають виключити із єврокубків за бійку! Ексчиновник ФІФА зробив гучну заяву

Колоскову не сподобалося, що гравці "Минаю" побили футболістів "Шинника"

Бійка футболістів "Минаю" та "Шинника" вже увійшла в історію. Українські гравці дали урок ввічливості росіянам у турецькому готелі. Наша команда заступилася за співробітницю готелю.

Це дуже не сподобалося колишньому віцепрезиденту ФІФА В’ячеславу Колоскову. Він вимагає виключити Україну з єврокубків.

"Чи не може УЄФА розглянути питання про дискваліфікацію українських команд з урахуванням того, що в тому інциденті українська команда першою напала на гравців "Шинника"? Треба порушувати питання про те, щоб Україну виключили з єврокубків. У будь-якій сутичці росія має виходити переможцем", – цитує мрії Колоскова ТАСС.

До речі, російські команди виключені із єврокубків через початок повномасштабної війни.

Нагадаємо, за підсумками бійки, за даними росЗМІ, кілька представників "Шинника" зазнали серйозних травм. Пізніше в мережі з’явилося коротке відео інциденту. Ужгородський клуб виступив з офіційним повідомленням, де виклав свою версію події.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.