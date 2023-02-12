Перемогла олімпійську чемпіонку: юна українка виграла першу медаль на дорослому рівні

Фехтувальниця також встановила історичне досягнення серед українських спортсменок

У неділю, 12 лютого, у Турині (Італія) на третій рядок п’єдесталу Гран-прі Міжнародної федерації фехтування (FIE) зійшла 20-річна спортсменка з Миколаєва Аліна Полозюк. Нагадаємо, російські окупанти знищили спортивний коледж, де навчалася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Полозюк здобула "бронзу" у фехтуванні на рапірах в особистій першості. Це є найкращим результатом у жіночій рапірі в історії України.

Примітно, що у 1/4 українка здолала олімпійську чемпіонку Токіо, лідера світового рейтингу FIE американку Лі Кіфер (15:11). Зупинила Аліну у півфіналі турніру чинна чемпіонка світу француженка Ізаора Тібюс (6:15).

Дуель Аліна Полозюк — Ізаора Тібюс серед інших битв за медалі в Італії

"Вітаємо спортсменку та її тренерів з цим історичним досягненням! Дякуємо, що у той час, коли ваше рідне місто Миколаїв потерпає від ворожих обстрілів, ви знаходите в собі сили працювати, тримаєте спортивний фронт і високо та гордо підіймаєте прапор України", — йдеться у повідомленні НОК.

Раніше повідомлялося, що український "літаючий лижник" встановив історичне досягнення. Нагадаємо, українка Ярослава Магучих встановила рекорд сезону у стрибках у висоту.