Найкращий стрибок у світі! Магучіх із рекордом виграла турнір у Франції (відео)

Українка встановила рекорд сезону

Українські стрибуни у висоту практично щодня виграють медалі на міжнародних турнірах у Європі. У суботу, 11 лютого, відразу дві українські легкоатлетки зійшли на п’єдестал пошани на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому місті Мец.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Ярослава Магучіх виграла змагання, а Юлія Левченко показала третій результат.

Бронзова медалістка Олімпійських ігор-2020 Магучіх показала найкращий результат сезону у світі (2.02 м), відсвяткувавши свою п’яту перемогу у 2023 році. Українка виграла п’ять турнірів із п’яти! Левченко з особистим рекордом сезону (1,92 м) взяла "бронзу". Друге місце посіла представниця Нідерландів Бріт Верман, яка встановила національний рекорд — 1,96 м.

До речі, Катерина Табашник з України стала четвертою (1,90 м).

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Мец, Франція. Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 м Бріт Верман (Нідерланди) – 1.96 м Юлія Левченко (Україна) – 1.92 м Катерина Табашник (Україна) – 1.90 м Навал Меніке (Франція) – 1.87 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх без проблем виграла турнір у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині.