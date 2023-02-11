Найкращий стрибок у світі! Магучіх із рекордом виграла турнір у Франції (відео)
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Українка встановила рекорд сезону
Українські стрибуни у висоту практично щодня виграють медалі на міжнародних турнірах у Європі. У суботу, 11 лютого, відразу дві українські легкоатлетки зійшли на п’єдестал пошани на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому місті Мец.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Ярослава Магучіх виграла змагання, а Юлія Левченко показала третій результат.
Бронзова медалістка Олімпійських ігор-2020 Магучіх показала найкращий результат сезону у світі (2.02 м), відсвяткувавши свою п’яту перемогу у 2023 році. Українка виграла п’ять турнірів із п’яти! Левченко з особистим рекордом сезону (1,92 м) взяла "бронзу". Друге місце посіла представниця Нідерландів Бріт Верман, яка встановила національний рекорд — 1,96 м.
До речі, Катерина Табашник з України стала четвертою (1,90 м).
World Athletics Indoor Series Silver Tour. Мец, Франція. Стрибки у висоту. Жінки
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 м
- Бріт Верман (Нідерланди) – 1.96 м
- Юлія Левченко (Україна) – 1.92 м
- Катерина Табашник (Україна) – 1.90 м
- Навал Меніке (Франція) – 1.87 м
Раніше повідомлялося, що Магучіх без проблем виграла турнір у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині.