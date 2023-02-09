Медальний дощ продовжується: українська легкоатлетка Геращенко виграла "золото"

Стрибуни у висоту прославляють Україну в Європі

Українські легкоатлети, зокрема стрибуни у висоту, блискуче виступають на міжнародній арені. У четвер, 9 лютого, Ірина Геращенко виграла золоту медаль у секторі стрибків у висоту на турнірі в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Цього разу українка тріумфувала на міжнародному турнірі UdinJump Development в італійському місті Удіне.

Перемогу нашій легкоатлетці приніс результат 1.93 м. На цій же висоті завершила змагання і чемпіонка світу Елеанор Паттерсон з Австралії. Але вона подолала її із третьої спроби, тоді як Геращенко – з другої. Третє місце дісталося Ерін Шоу з Австралії (1,90 м).

Крім того, на цьому турнірі зійшов на другу сходинку п’єдесталу український легкоатлет Андрій Проценко. Примітно, що Андрій показав чемпіонський результат (2,24 м), проте використав більше спроб, ніж кубинець Луїс Енріке Заяс, який виграв "золото". Третє місце поділили італієць Марко Фассіноті та представник Болгарії Тихомир Іванов (2.16 м). До речі, українець показав свій найкращий результат у сезоні.

Раніше повідомлялося, що Геращенко перемогла на турнірі у Чехії. До цього Ірина виграла "золото" на змаганнях у французькому Нанті.