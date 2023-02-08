Медальний дубль: українські стрибунки виграли дві нагороди на турнірі у Чехії

На турнірі в рамках світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" змагалися одразу три українки

Українські легкоатлети блискуче виступають на міжнародному рівні. У вівторок, 7 лютого, стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на турнірі зі стрибків у висоту "Beskyd Bar" у місті Тржинець (Чехія).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) України у Facebook. Ірина стала єдиною, кому покорилася висота 1,90 м. На жаль, Геращенко не вдалося взяти наступну висоту – 1,95 м.

Друге місце на турнірі в Чехії посіла ще одна представниця України Юлія Чумаченко, яка зуміла перестрибнути планку на висоті 1,87 м. Примітно, що "срібло" також виборола чорногорка Марія Вукович, якій підкорилася та сама висота за ту саму кількість спроб. За крок від п’єдесталу зупинилася українка Катерина Табашник, яка припинила змагання на висоті 1,84 м, як і литовка Урте Байкстіте. Обидві спортсменки стали четвертими.

Раніше повідомлялося, що українки виграли весь комплект медалей на турнірах зі стрибків у висоту в Європі.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх із рекордом виграла турнір у Норвегії.