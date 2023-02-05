Українські легкоатлети зібрали врожай медалей у Європі

Наші спортсмени продовжують підкорювати Європу

Після блискучого виступу українських легкоатлеток у секторі для стрибків у висоту українські спортсмени вибороли ще кілька медалей у Європі.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Українці виграли ще три "бронзи".

Стрибун у висоту Андрій Проценко з результатом 2,15 м посів третє місце на турнірі Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Bronze "ORLEN Cup" у польському місті Лодзь.

1. Норберт Кобельський (Польща) – 2.23 метри

2. Марко Фассінотті (Італія) – 2.20 м

3. Андрій Проценко (Україна) – 2.15 м

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук із результатом 4,10 м стала бронзовим призером на Челленджері у німецькому Ерфурті, розділивши медаль із німецькою спортсменкою.

1. Агнешка Кажуба (Польща) — 4.30 м

2. Клара Ренц (Німеччина) — 4.20 м

3. Яна Гладійчук (Україна) — 4.10 м

3. Ріа Мьоллерс (Німеччина) — 4.10 м

Крім того, на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver "Meeting de l’Eure" у французькому місті Валь-де-Рей у штовханні ядра бронзовим призером став Роман Кокошко. Його результат — 20,57 м,

Леонардо Фаббрі (Італія) – 21.33 метри Чуквуебука Енеквечі (Нігерія) – 21.10 м Роман Кокошко (Україна) – 20.57 м

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Магучіх із рекордом виграла турнір у Норвегії.

Нагадаємо, Кокошко на турнірі у Сабаделі (Іспанія) з особистим рекордом виграв золоту нагороду.