Українські легкоатлетки зібрали весь комплект медалей у Європі

Українські стрибуни у висоту демонструють космічні результати на старті сезону

У суботу, 4 лютого, одразу дві українки опинилися на подіумі турніру серії World Athletics Indoor Tour Silver. Раніше Ярослава Магучіх перемогла в Норвегії.

Про це повідомляє пресслужба турніру у французькому Валь-де-Реї у Twitter. Перемогу на змаганнях здобула Магучіх, яка встановила новий рекорд турніру – 1,95 м.

Крім того, Юлія Левченко на своєму першому виїзді у сезоні виграла "бронзу" з результатом 1,84 м. Друге місце у литовської легкоатлетки Урте Байкстіте.

Результати турніру у Валь-де-Реї:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 м

Урте Байкстіте (Литва) – 1.84 м

Юлія Левченко (Україна) – 1.84 м

Крім того, у чеському місті Густопече відбувся турнір World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту, де також взяли участь українки. У Чехії Ірина Геращенко посіла друге місце з особистим рекордом сезону — 1,97 м. Перемогу тут з результатом 1,99 м здобула британка Морган Лейк (рекорд країни), а "бронзу" здобула Крістіна Овчиннікова з Казахстану.

Результати турніру у Густопече:

1. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,99 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,97 м

3. Крістіна Овчиннікова (Казахстан) – 1,95 м

4. Катерина Табашник (Україна) – 1,95 м

7. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,87 м

Таким чином, українські стрибунки у висоту зібрали весь комплект медалей на двох турнірах у Європі.

Раніше повідомлялося, що Магучіх здобула "золото" на турнірі в Котбусі (Німеччина).

Нагадаємо, Ірина Геращенко стала переможницею на міжнародному турнірі в Нанті у 2023 році.