Українські легкоатлетки зібрали весь комплект медалей у Європі
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Українські стрибуни у висоту демонструють космічні результати на старті сезону
У суботу, 4 лютого, одразу дві українки опинилися на подіумі турніру серії World Athletics Indoor Tour Silver. Раніше Ярослава Магучіх перемогла в Норвегії.
Про це повідомляє пресслужба турніру у французькому Валь-де-Реї у Twitter. Перемогу на змаганнях здобула Магучіх, яка встановила новий рекорд турніру – 1,95 м.
Крім того, Юлія Левченко на своєму першому виїзді у сезоні виграла "бронзу" з результатом 1,84 м. Друге місце у литовської легкоатлетки Урте Байкстіте.
Результати турніру у Валь-де-Реї:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 м
- Урте Байкстіте (Литва) – 1.84 м
- Юлія Левченко (Україна) – 1.84 м
Крім того, у чеському місті Густопече відбувся турнір World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту, де також взяли участь українки. У Чехії Ірина Геращенко посіла друге місце з особистим рекордом сезону — 1,97 м. Перемогу тут з результатом 1,99 м здобула британка Морган Лейк (рекорд країни), а "бронзу" здобула Крістіна Овчиннікова з Казахстану.
Результати турніру у Густопече:
- 1. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,99 м
- 2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,97 м
- 3. Крістіна Овчиннікова (Казахстан) – 1,95 м
- 4. Катерина Табашник (Україна) – 1,95 м
- 7. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,87 м
Таким чином, українські стрибунки у висоту зібрали весь комплект медалей на двох турнірах у Європі.
Раніше повідомлялося, що Магучіх здобула "золото" на турнірі в Котбусі (Німеччина).
Нагадаємо, Ірина Геращенко стала переможницею на міжнародному турнірі в Нанті у 2023 році.