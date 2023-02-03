Українка Магучіх із рекордом виграла турнір у Норвегії

Найкраща українська легкоатлетка продовжує перемагати

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після блискучого старту сезону в Німеччині стала першою на змаганнях Карстена Варгольма в Норвегії.

Про це повідомляє Tribuna. Особливістю цих змагань було те, що виступити на турнірі могла обмежена кількість спортсменів, запрошених норвезьким легкоатлетом.

21-річна Ярослава змагалася із 16-річною українкою Мариною Ковтуновою, яка лише торік дебютувала на міжнародному рівні. Магучіх підкорилася рекордна висота на цьому турнірі – 1,99 м, проте встановити рекорд сезону (2,03 м) українці не вдалося. До речі, попередній рекорд турніру також належав Магучіх (1,96 м). Додамо, що Ковтунова виграла "срібло" із результатом 1,70 м.

Раніше повідомлялося, що срібну медаль у Чехії завоювала стрибунка у висоту Юлія Чумаченко. Крім того, днями 28-річна Чумаченко виграла турнір серії World Athletics Indoor Tour Bronze у чеському Кладно. Там українка встановила рекорд змагань з результатом 1,89 м. Додамо, минулого вікенду золоті нагороди здобули стрибуни у висоту Ірина Геращенко та Катерина Табашник, а також Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра.