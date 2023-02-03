Украинка Магучих с рекордом выиграла турнир в Норвегии

Лучшая украинская легкоатлетка продолжает побеждать

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, после блестящего старта сезона в Германии, стала первой на соревнованиях Карстена Варгольма в Норвегии.

Об этом сообщает Tribuna. Особенностью данных соревнований было то, что выступить на турнире могло ограниченное число спортсменов, приглашенных норвежским легкоатлетом.

21-летняя Ярослава соревновалась с 16-летней украинкой Мариной Ковтуновой, которая лишь в прошлом году дебютировала на международном уровне. Магучих покорилась рекордная высота на этом турнире — 1,99 м, однако установить рекорд сезона (2,03 м) украинке не удалось. К слову, предыдущий рекорд турнира также принадлежал Магучих (1,96 м). Добавим, что Ковтунова выиграла "серебро" с результатом 1,70 м.

Ранее сообщалось, что серебряную медаль в Чехии завоевала прыгунья в высоту Юлия Чумаченко. Кроме того, на днях 28-летняя Чумаченко выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour Bronze в чешском Кладно. Там украинка установила рекорд соревнований с результатом 1,89 м. Добавим, в прошлый уик-энд золотые награды завоевали прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Екатерина Табашник, а также Роман Кокошко в секторе для толкания ядра.