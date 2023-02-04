Украинские легкоатлетки собрали весь комплект медалей в Европе

Украинские прыгуньи в высоту демонстрируют космические результаты на старте сезона

В субботу, 4 февраля, сразу две украинки оказались на подиуме турнира серии World Athletics Indoor Tour Silver. Ранее Ярослава Магучих победила в Норвегии.

Об этом сообщает пресс-служба турнира во французском Валь-де-Рее в Twitter. Победу на соревнованиях одержала Магучих, которая установила новый рекорд состязаний — 1,95 м.

Кроме того, Юлия Левченко на своем первом выезде в сезоне выиграла "бронзу" с результатом 1,84 м. Второе место у литовской легкоатлетки Урте Байкстите.

Результаты турнира в Валь-де-Рее:

Ярослава Магучих (Украина) – 1.95 м

Урте Байкстите (Литва) – 1.84 м

Юлия Левченко (Украина) – 1.84 м

Кроме того, в чешском городе Густопече состоялся турнир World Athletics Indoor Tour Silver по прыжкам в высоту, где также приняли участие украинки. В Чехии Ирина Геращенко заняла второе место с личным рекордом сезона — 1,97 м. Победу здесь с результатом 1,99 м одержала британка Морган Лейк (рекорд страны), а "бронзу" завоевала Кристина Овчинникова из Казахстана.

Результаты турнира в Густопече:

1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,99 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,97 м

3. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,95 м

4. Екатерина Табашник (Украина) – 1,95 м

7. Юлия Чумаченко (Украина) – 1,87 м

Таким образом, украинские прыгуньи в высоту собрали весь комплект медалей на двух турнирах в Европе.

Ранее сообщалось, что Магучих завоевала "золото" на турнире в Котбусе (Германия).

Напомним, Ирина Геращенко стала победительницей на международном турнире в Нанте в 2023 году.