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Украинские легкоатлеты собрали урожай медалей в Европе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Андрей Проценко, Яна Гладийчук и Роман Кокошко Новость обновлена 05 февраля 2023, 15:41
Андрей Проценко, Яна Гладийчук и Роман Кокошко. Фото facebook.com/olympicua, noc-odessa.org.ua

Наши спортсмены продолжают покорять Европу

После блестящего выступления украинских легкоатлеток в секторе для прыжков в высоту украинские спортсмены завоевали еще несколько медалей в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Украинцы выиграли еще три "бронзы".

Прыгун в высоту Андрей Проценко с результатом 2,15 м занял третье место на турнире Всемирного легкоатлетического тура категории Bronze "ORLEN Cup" в польском городе Лодзь.

  • 1. Норберт Кобельский (Польша) – 2.23 метра
  • 2. Марко Фассинотти (Италия) – 2.20 м
  • 3. Андрей Проценко (Украина) – 2.15 м

Украинская прыгунья с шестом Яна Гладийчук с результатом 4,10 м стала бронзовым призером на Челленджере в немецком Эрфурте, разделив медаль с немецкой спортсменкой.

  • 1. Агнешка Кажуба (Польша) – 4.30 м
  • 2. Клара Ренц (Германия) – 4.20 м
  • 3. Яна Гладийчук (Украина) – 4.10 м
  • 3. Риа Меллерс (Германия) – 4.10 м

Кроме того, на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории Silver "Meeting de l'Eure" во французском городе Валь-де-Рей в толкании ядра бронзовым призером стал Роман Кокошко. Его результат — 20,57 м,

  1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21.33 метра
  2. Чуквуэбука Энэквечи (Нигерия) – 21.10 м
  3. Роман Кокошко (Украина) – 20.57 м

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Магучих с рекордом выиграла турнир в Норвегии.

Напомним, Кокошко на турнире в Сабаделе (Испания) с личным рекордом выиграл золотую награду.

Теги:
#Легкая атлетика #Прыжки в высоту #Толкание ядра #Прыжки с шестом #Андрей Проценко