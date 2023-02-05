Украинские легкоатлеты собрали урожай медалей в Европе

Наши спортсмены продолжают покорять Европу

После блестящего выступления украинских легкоатлеток в секторе для прыжков в высоту украинские спортсмены завоевали еще несколько медалей в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Украинцы выиграли еще три "бронзы".

Прыгун в высоту Андрей Проценко с результатом 2,15 м занял третье место на турнире Всемирного легкоатлетического тура категории Bronze "ORLEN Cup" в польском городе Лодзь.

1. Норберт Кобельский (Польша) – 2.23 метра

2. Марко Фассинотти (Италия) – 2.20 м

3. Андрей Проценко (Украина) – 2.15 м

Украинская прыгунья с шестом Яна Гладийчук с результатом 4,10 м стала бронзовым призером на Челленджере в немецком Эрфурте, разделив медаль с немецкой спортсменкой.

1. Агнешка Кажуба (Польша) – 4.30 м

2. Клара Ренц (Германия) – 4.20 м

3. Яна Гладийчук (Украина) – 4.10 м

3. Риа Меллерс (Германия) – 4.10 м

Кроме того, на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории Silver "Meeting de l'Eure" во французском городе Валь-де-Рей в толкании ядра бронзовым призером стал Роман Кокошко. Его результат — 20,57 м,

Леонардо Фаббри (Италия) – 21.33 метра Чуквуэбука Энэквечи (Нигерия) – 21.10 м Роман Кокошко (Украина) – 20.57 м

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Магучих с рекордом выиграла турнир в Норвегии.

Напомним, Кокошко на турнире в Сабаделе (Испания) с личным рекордом выиграл золотую награду.