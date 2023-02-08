Медальный дубль: украинские прыгуньи выиграли две награды на турнире в Чехии

На турнире в рамках мирового легкоатлетического тура категории "Silver" соревновались сразу три украинки

Украинские легкоатлеты блестяще выступают на международном уровне. Во вторник, 7 февраля, прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на турнире по прыжкам в высоту "Beskyd Bar" в городе Тршинец (Чехия).

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Facebook. Ирина стала единственной, кому покорилась высота 1,90 м. К сожалению, Геращенко не удалось взять следующую высоту — 1,95 м.

Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна представительница Украины Юлия Чумаченко, которая сумела перепрыгнуть планку на высоте 1,87 м. Примечательно, что "серебро" также завоевала черногорка Мария Вукович, которой покорилась та же высота за то же самое количество попыток. В шаге от пъедестала остановилась украинка Екатерина Табашник, которая прекратила соревнования на высоте 1,84 м, как и литовка Урте Байкстите. Обе спортсменки стали четвертыми.

Ранее сообщалось, что украинки выиграли весь комплект медалей на турнирах по прыжкам в высоту в Европе.

Напомним, украинка Ярослава Магучих с рекордом выиграла турнир в Норвегии.