Рус

Українська легкоатлетка здобула "золото" на турнірі у Франції

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Юлія Левченко Новина оновлена 08 лютого 2023, 22:49
Юлія Левченко. Фото twitter.com/AOMH14

Українські стрибунки у висоту показують космічні результати

Українські стрибунки у висоту блискуче виступають на міжнародному рівні. У середу, 8 лютого, українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула "золото" на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру у приміщенні у Мондевілі (Франція).

Українка зуміла здобути перемогу, перестрибнувши планку на висоті 1,89 м. Про це повідомляє пресслужба турніру у Twitter.

Другий результат показала Кармен Бруус (1,86 м) з Естонії, а "бронзу" здобула місцева спортсменка Солен Жікель (1,86 м).

Світовий легкоатлетичний тур у приміщенні. Мондевіль, Франція. Стрибки у висоту. Жінки.

  1. Юлія Левченко (Україна) – 1.89 м
  2. Кармен Бруус (Естонія) – 1.86 м
  3. Солен Жікель (Франція) – 1.86 м
Повне відео змагань у Мондевілі

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на турнірі у Чехії. Друге місце там посіла ще одна представниця України Юлія Чумаченко.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх із рекордом виграла турнір у Норвегії. 21-річна Ярослава змагалася лише з 16-річною українкою Мариною Ковтуновою, яка лише торік дебютувала на міжнародному рівні.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки у висоту #Юлія Левченко #Біг з бар'єрами