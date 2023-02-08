Українська легкоатлетка здобула "золото" на турнірі у Франції

Українські стрибунки у висоту показують космічні результати

Українські стрибунки у висоту блискуче виступають на міжнародному рівні. У середу, 8 лютого, українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула "золото" на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру у приміщенні у Мондевілі (Франція).

Українка зуміла здобути перемогу, перестрибнувши планку на висоті 1,89 м. Про це повідомляє пресслужба турніру у Twitter.

Другий результат показала Кармен Бруус (1,86 м) з Естонії, а "бронзу" здобула місцева спортсменка Солен Жікель (1,86 м).

Світовий легкоатлетичний тур у приміщенні. Мондевіль, Франція. Стрибки у висоту. Жінки.

Юлія Левченко (Україна) – 1.89 м Кармен Бруус (Естонія) – 1.86 м Солен Жікель (Франція) – 1.86 м

Повне відео змагань у Мондевілі

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на турнірі у Чехії. Друге місце там посіла ще одна представниця України Юлія Чумаченко.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх із рекордом виграла турнір у Норвегії. 21-річна Ярослава змагалася лише з 16-річною українкою Мариною Ковтуновою, яка лише торік дебютувала на міжнародному рівні.