Медальный дождь продолжается: украинская легкоатлетка Геращенко выиграла "золото"

Прыгуны в высоту прославляют Украину в Европе

Украинские легкоатлеты, в частности прыгуны в высоту, блестяще выступают на международной арене. В четверг, 9 февраля, Ирина Геращенко выиграла золотую медаль в секторе прыжков в высоту на турнире в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. На этот раз украинка триумфовала на международном турнире "UdinJump Development" в итальянском городе Удине.

Победу нашей легкоатлетке принес результат 1.93 м. На этой же высоте завершила соревнование и действующая чемпионка мира Элеанор Паттерсон из Австралии. Но она преодолела ее с третьей попытки, тогда как Геращенко – со второй. Третье место досталось Эрин Шоу из Австралии (1,90 м).

Кроме того, на этом турнире сошел на вторую строчку пьедестала украинский легкоатлет Андрей Проценко. Примечательно, что Андрей показал чемпионский результат (2,24 м), однако использовал больше попыток чем кубинец Луис Энрике Заяс, выигравший "золото". Третье место поделили итальянец Марко Фассиноти и представитель Болгарии Тихомир Иванов (2.16 м). К слову, украинец показал свой лучший результат в сезоне.

Ранее сообщалось, что Геращенко победила на турнире в Чехии. До этого Ирина выиграла "золото" на соревнованиях во французском Нанте.