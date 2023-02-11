Лучший прыжок в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир во Франции (видео)

Украинка установила рекорд сезона

Украинские прыгуны в высоту практически ежедневно выигрывают медали на международных турнирах в Европе. В субботу, 11 февраля сразу две украинские легкоатлетки взошли на пьедестал почета на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Silver" во французском городе Мец.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Ярослава Магучих выиграла соревнования, а Юлия Левченко показала третий результат.

Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2020 Магучих показала лучший результат сезона в мире (2.02 м), отпраздновав свою пятую победу в 2023 году. Украинка выиграла пять турниров из пяти! Левченко с личным рекордом сезона (1,92 м) взяла "бронзу". Второе место заняла представительница Нидерландов Брит Верман, которая установила национальный рекорд — 1,96 м.

К слову, Екатерина Табашник из Украины стала четвертой (1,90 м).

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Мец, Франция. Прыжки в высоту. Женщины

Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 м Брит Верман (Нидерланды) – 1.96 м Юлия Левченко (Украина) – 1.92 м Екатерина Табашник (Украина) – 1.90 м Навал Менике (Франция) – 1.87 м

Ранее сообщалось, что Магучих без проблем выиграла турнир в Норвегии. Кроме того, Ярослава стала лучшей по итогам соревнований в Германии.