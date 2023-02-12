Победила олимпийскую чемпионку: юная украинка выиграла первую медаль на взрослом уровне

Фехтовальщица также установила историческое достижение среди украинских спортсменок

В воскресенье, 12 февраля, в Турине (Италия) на третью строчку пьедестала Гран-при Международной федерации фехтования (FIE) сошла 20-летняя спортсменка из Николаева Алина Полозюк. Напомним, российские оккупанты уничтожили спортивный колледж, где училась олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Полозюк завоевала "бронзу" в фехтовании на рапирах в личном первенстве. Это является лучшим результатом в женской рапире в истории Украины.

Примечательно, что в 1/4 украинка одолела олимпийскую чемпионку Токио, лидера мирового рейтинга FIE американку Ли Кифер (15:11). Остановила Алину в полуфинале турнира действующая чемпионка мира француженка Изаора Тибюс (6:15).

Дуель Алина Полозюк - Изаора Тибюс среди других битв за медали в Италии

"Поздравляем спортсменку и ее тренеров с этим историческим достижением! Спасибо, что в то время, когда ваш родной город Николаев страдает от вражеских обстрелов, вы находите в себе силы работать, держите спортивный фронт и высоко и гордо поднимаете флаг Украины", — гласит сообщение НОК.

Ранее сообщалось, что украинский "летающий лыжник" установил историческое достижение. Напомним, украинка Ярослава Магучих установила рекорд сезона в прыжках в высоту.