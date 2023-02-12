Украинский "летающий лыжник" добыл историческую победу (видео)

Впервые в истории украинский прыгун на лыжах с трамплина выиграл соревнования такого уровня

Украинец Евгений Марусяк стал победителем Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, проходившем в немецком Клингентале. Накануне украинские биатлонисты выиграли "серебро" на Кубке IBU в эстафете.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Этот успех стал первым для Украины на таком уровне!

"Поздравляем и гордимся!" — гласит сообщение Комитета.

22-летний спортсмен из Ивано-Франковщины, исполнив на трамплине HS 140 прыжки на 138 и 135.5 м, набрал за них в сумме 266,4 балла, что на 17,2 балла больше, чем у серебряного призера швейцарца Ремо Имхофа. "Бронзу" завоевал Бенджамин Эствольд из Норвегии, набравший 247.6 балла (+18.8).

Отметим, Континентальный кубок – вторые по уровню и престижности соревнования среди прыгунов с трамплина. Предыдущий лучший результат в истории Украины был установлен в 1996 году Владимиром Гливко (шестое место).

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих установила рекорд сезона в прыжках в высоту. Напомним накануне легкоатлетка победила на турнире в Норвегии.