Український "літаючий лижник" здобув історичну перемогу (відео)

Вперше в історії український стрибун на лижах із трампліну виграв змагання такого рівня

Українець Євген Марусяк став переможцем Континентального кубка зі стрибків на лижах з трампліна, який проходив у німецькому Клінгенталі. Напередодні українські біатлоністи виграли "срібло" на Кубку IBU в естафеті.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Цей успіх став першим для України на такому рівні!

"Вітаємо і пишаємося!" — йдеться у повідомленні Комітету.

22-річний спортсмен з Івано-Франківщини, виконавши на трампліні HS 140 стрибки на 138 та 135.5 м, набрав за них у сумі 266,4 бала, що на 17,2 бала більше, ніж у срібного призера швейцарця Ремо Імхофа. "Бронзу" завоював Бенджамін Ествольд із Норвегії, який набрав 247.6 бала (+18.8).

Зазначимо, Континентальний кубок – другі за рівнем та престижністю змагання серед стрибунів з трампліна. Попередній найкращий результат в історії України було встановлено у 1996 році Володимиром Гливком (шосте місце).

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону у стрибках у висоту. Нагадаємо напередодні легкоатлетка перемогла на турнірі в Норвегії.