Украину требуют исключить из еврокубков за драку! Экс-чиновник ФИФА сделал громкое заявление

Колоскову не понравилось, что игроки "Миная" избили футболистов "Шинника"

Драка футболистов "Миная" и "Шинника" уже вошла в историю. Украинские игроки дали урок вежливости россиянам в турецкой гостинице. Наша команда заступилась за сотрудницу отеля.

Это очень не понравилось бывшему вице-президенту ФИФА Вячеславу Колоскову. Он потребовал исключить Украину из еврокубков.

"Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков "Шинника"? Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. В любой схватке россия должна выходить победителем", – цитирует мечты Колоскова ТАСС.

Кстати, российские команды исключены из еврокубков из-за начала полномасштабной войны.

Напомним, по итогам драки, по данным росСМИ, несколько представителей "Шинника" получили серьезные травмы. Позднее в сети появилось короткое видео инцидента. Ужгородский клуб выступил с официальным сообщением, где выложил свою версию произошедшего.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.