Гравець "Шинника" розповів свою версію подій у готелі

Футболісти закарпатського "Минаю" стали героями соцмереж після того, як побили гравців російського "Шинника". За це українців вимагають виключити з єврокубків.

Інцидент стався у турецькому готелі, де обидва клуби проходять підготовку до другої частини сезону. Наші гравці заступилися за співробітницю, яку ображав росіянин. "Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців", — заявили у ФК "Минай".

Захисник "Шинника" Артем Семейкін, із підбитим оком, розповів свою версію подій у готелі. За його словами, він просто спав, коли в коридорі почув гасло: "Слава Україні!"

Він вийшов подивитися, що там відбувається і отримав у око.

Нагадаємо, як стало відомо "Матч ТВ", кілька представників "Шинника" отримали серйозні травми у бійці. У футболістів ярославського клубу є переломи пальців, зламані ребра. У одного з гравців гематома під оком.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.