Игрок "Шинника" рассказал свою версию событий в отеле

Футболисты закарпатского "Миная" стали героями соцсетей после того, как побили игроков российского "Шинника". За это украинцев требуют исключить из еврокубков.

Инцидент произошел в турецкой гостинице, где оба клуба проходят подготовку ко второй части сезона. Наши игроки заступились за сотрудницу, которую оскорблял россиянин. "Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев", — заявили в ФК "Минай".

Защитник "Шинника" Артем Семейкин, с подбитым глазом, рассказал свою версию событий в отеле. По его словам Семейкина, он просто спал, когда в коридоре услышал лозунг: "Слава Украине!"

Он вышел посмотреть, что там происходит и получил в глаз.

Напомним, как стало известно "Матч ТВ", несколько представителей "Шинника" получили серьезные травмы в драке. У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев, сломаны ребра. У одного из игроков гематома под глазом.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.