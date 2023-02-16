Участник ЧМ-2022 согласился сыграть с россией

Иран предложил рф футбольный матч

В четверг, 16 февраля, стало известно, что сборная Ирана, которая выступала на чемпионате мира по футболу в Катаре, проведет товарищеский матч с россией.

Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, товарищеский матч между командами состоится в конце марта.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж рассказал, что товарищеский матч между Ираном и рф пройдет в Тегеране 22 или 23 марта. Кроме того, в пятницу, 17 февраля, "Зенит" сыграет с иранским клубом "Сепахан" на стадионе "Нагш-э-Джахан" в Исфахане. Также сообщается, что женская сборная россии проведет контрольный поединок с женской командой Ирана.

К слову, в среду, 15 февраля, в Тегеране министр спорта Ирана Хамид Саджад приветствовал своего российского коллегу Олега Матыцина.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) в конце декабря пытался перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако осознав, что это путь в никуда, в рф резко переобулись и вновь потянулись к Европе. К слову, российскому футболу не поможет переход в Азию, ведь данный трансфер не снимет санкций ФИФА.