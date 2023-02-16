Учасник ЧС-2022 погодився зіграти з росією

Іран запропонував росії футбольний матч

У четвер, 16 лютого, стало відомо, що збірна Ірану, яка виступала на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, проведе товариський матч із росією.

Про це повідомляє Tasnim News Agency. За інформацією джерела, товариський матч між командами відбудеться наприкінці березня.

Глава Федерації футболу Ірану Мехді Тадж розповів, що товариський матч між Іраном та рф пройде в Тегерані 22 або 23 березня. Крім того, у п’ятницю, 17 лютого, "Зеніт" зіграє з іранським клубом "Сепахан" на стадіоні "Нагш-е-Джахан" в Ісфахані. Також повідомляється, що жіноча збірна росії проведе контрольний поєдинок із жіночою командою Ірану.

До речі, у середу, 15 лютого, у Тегерані міністр спорту Ірану Хамід Саджад зустрічав свого російського колегу Олега Матицина.

Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) наприкінці грудня намагався перейти в Азійську футбольну конфедерацію (АФК), проте усвідомивши, що це шлях у нікуди, в росії різко перевзулися і знову потягнулися до Європи. До речі, російському футболу не допоможе перехід до Азії, адже цей трансфер не зніме санкцій ФІФА.