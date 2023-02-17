"Примушували співати гімн України": побитий російський футболіст згадав зустріч із "Минаєм"

Росіянин заперечує перемогу українців у бійці

Гравець "Шинника" Артем Семейкін, коментар якого з підбитим оком наробив шуму в мережі, розповів про бійку футболістів команди з українським "Мінаєм".

Відповідне інтерв’ю Семейкіна доступне на Р-Спорт. Росіянин заявляє, що отримали обидві сторони конфлікту, хоча раніше повідомлялося про серйозні пошкодження у футболістів із рф.

– Писали, що футболісти "Шинника" того дня були п’яні. Правда?

- Повна маячня. Все почалося з того, що зловили нашого хлопця у ліфті та побили. Потім вони підійшли до начальника команди та змушували співати гімн України. Це те, що точно знаю, чув та обговорював із хлопцями з команди. За інших говорити не буду.

- А потім сталася сама бійка.

– Тоді я спав у номері, прокинувся через якийсь кипиш у коридорі. Відчинив двері, а мені хтось в обличчя кричить: Слава Україні. Я тоді й відповів йому відразу: "Ні, братух, не вгадав. Слава росії!" Ну і пішов битися.

– Українська сторона активно святкує перемогу, кажуть, що наваляли росіянам

- Стовідсоткове марення. І ми, і вони отримали у цій бійці. Що там українці пишуть – не дуже цікаво.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого українські та російські футболісти побилися у турецькому готелі. За інформацією росЗМІ, в результаті бійки кілька гравців "Шинника" зазнали серйозних пошкоджень. У "Минаї" спростували, що змушували росіян співати гімн України, а у мережі з’явилося коротке відео з інцидентом у готелі.

"Битва" в Туреччині була увічнена в статті Вікіпедії, після чого в росії зажадали виключити Україну з єврокубків. Пізніше один з українських боксерів запропонував "Минаю" провести тренування з боксу.