"Краще козу, аніж дитину": росіянка дізналася, що її чоловік кохався з тваринами, але розлучилася з ним не одразу

Типові будні російської глибинки — наркотики та збочення

Жителька російської глибинки Ганна розповіла історію про свого вже колишнього чоловіка, який був її коханням, а потім став причиною її ж психічного розладу. Вони жили разом кілька років і навіть побралися. Весь цей час вживали пили та наркотики, наче хотіли стати схожими на Юлію Чичеріну. І така історія стала однією з найбільш обговорюваних у російському сегменті Twitter.

Як пише дівчинка у Twitter, усе почалося в 17 років, коли вона захотіла закрутити з кимось стосунки, але не мала досвіду. Тоді вона познайомилася зі своїм обранцем, якому було 24. Молодик навчався на "заочці" і хотів стати програмістом. Однак грошей у нього було обмаль, тому Ганна навіть приносила йому їжу.

Згодом дівчина облишила свою мрію про Московський техуніверситет, аби бути з хлопцем. З цього часу починаються їхні стабільні стосунки. Окрім того, що пара постійно випивала, то ще й вживала марихуану. Росіянка розповідає, що у неї через це почалися проблеми зі здоров’ям:

"Після суміші з трави та алкоголю та постійного бажання "випилятися" у мене почали з'являтися постійні проблеми зі здоров'ям (спочатку гастрит, потім болі в грудях), але я не знала, чому ж у 18 років", — йдеться у тексті. Потім її життя перетворилося на рутину, яка складалася з перегляду серіалів, приготування їжі своєму "судженому", алкоголю та куріння трави.

У певний час Ганна почала відкладати гроші зі стипендії та водити хлопця по ресторанах. Хоча б двічі на рік. Додому він її не проводив, таксі додому не викликав, а в гості не ходив, оскільки там не можна було кохатися та накурюватися.

"Загалом так ми спокійно жили, поки в нашому житті не з'явилися екстазі та гриби. Вперше він спробував гриби з друзями і ВСЕ зрозумів. Ми хотіли спробувати екстазі разом, там буде феєричний секс, ух", — пише Ганна. Однак удвох наркотик вони не спробували, оскільки дівчині треба було додому, тому препарат вжив лише її хлопець. І зробив "під ним" пропозицію, на яку дівчина погодилася.

Після знайомства з її батьками, пара таки спланувала весілля. Його організувала сама Ганна, батько дав грошей, частину накопичила вона, невеличку частину дав чоловік.

Потім молода пара почала займатися вирощуванням марихуани: чоловік ростив її у своїй квартирі. Він уже працював розробником за невелику зарплату, але багато грошей витрачалося на траву та сигарети, а також на інші побутові речі. А сама дівчина пішла працювати на завод.

2021 року вони вирішили вперше спробувати гриби, а ще перший раз побилися, коли випивали. Життя дедалі більше здавалося Ганні маргінальним, тому пара вирішила знайти вихід із ситуації і разом спробувати екстазі — наркотик, який впливає на психіку:

"Так ось ситуація: кінець листопада 2021 року, ми 5 років разом, рік одружені, сидимо під екстазі, і він каже три головні слова "Я ї**в козу", — розповідає дівчина. Однак цей факт не змусив її піти від "судженого". Натомість вона намагалася залагодити стосунки, вони розмовляли про це по пів години щодня. З’ясувалося, що хлопець займався неподобствами з твариною в 15 років і не один раз. Кіз, до речі, тримала його мати.

"У ході цих розмов я з'ясувала, що моя вагіна така ж, як козяча (там нічого спільного, не гугліть), що робила коза в процесі (їсть травичку). Почула діалог 30-річного мужика про те, що гірше: в****ти козу або вбити її на м'ясо, що краще вже козу, аніж дитину чи п'яну дівчину", — деталей дружина у свого чоловіка вже не розпитувала. Її не дуже цікавили подробиці, а от сам чоловік не хотів звертатися по психологічну допомогу.

Відтоді у дівчини зникло будь-яке сексуальне бажання. Переважно під час цього процесу вона просто мовчки лежала. Ще рік після цього у Ганни з чоловіком тривали стосунки. Він хотів, щоб вона працювала "веб-моделлю", бо бракувало грошей. Сам звільнився з роботи, а нову шукати не хотів, адже почалася мобілізація і боявся, що заберуть в армію.

Наполягав, щоб Ганна взялася за програмування й вони робили ігри удвох, бо йому потрібне було портфоліо. А сама Ганна почала ходити до психолога. У неї діагностували міжособистісний розлад особистості, коли людина емоційно нестабільна. Вона просила чоловіка прочитати про це книжку, щоб краще зрозуміти її, але він натомість вимагав від неї читати книжку з програмування.

Далі між парою були постійні конфлікти. Ганна пішла у спортзал, покинула пити та вживати наркотики. Чоловік натомість мав постійні претензії. Найдужче подружжя посварилося, коли дружина покурила його електронну цигарку, тому дим був не надто густим. Після цього Ганна подала на розлучення, а кілька місяців тому чоловік, ім’я якого вона не хоче називати, забрав усе спільно нажите майно — "…роутер, пилосос, який дарував мені на дн.; залишив мені один зламаний ніж із посуду і навіть забрав петлі, на яких трималася москітна сітка".

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