Крысы скрашивают тихую жизнь россиян в обычной многоэтажке

Россияне продолжают страдать от будней жизни в "сверхдержаве". В той самой россии, где семья веками поклонялась старой книжечке. Только в городе Барнауле крыса терроризирует местного жителя. Животное нашло путь в его квартиру через унитаз.

Как рассказывают местные соцсети, житель Барнаула обнаружил в своем унитазе крысу. Говорит, что она приплыла из сети водоотведения прямо в его "трон". Это случилось в 3 ночи. Россиянин услышал бульканье в ванной, увидел там крысу и попытался ее смыть назад тазом воды. Поскольку это не помогло, он был вынужден поставить на крышку унитаза гантель, чтобы грызун не пробрался дальше. До шести утра мужчина не спал.

По его словам, в многоэтажке — страшная проблема с крысами. Они бегают по лестнице и мусорным бакам, а также приплывают "в гости". Жители дома недовольны управляющей компанией, которая должна бороться с грызунами.

Напомним, что на Волыни поклонники УПЦ МП вывезли из приходского домика ПЦУ всю сантехнику, в том числе и унитаз. Кстати, чтобы унитаз был чист, есть один проверенный лайфхак от опытных домохозяек.