На Волыни представители УПЦ МП забрали из дома другой церкви ванную и унитаз

Верующие УПЦ МП забрали с собой унитаз и ванную, когда покидали домик храма ПЦУ

На Волыни представители УПЦ МП со скандалом освободили приходской домик, расположенную на территории Свято-Троицкого храма. Религиозная постройка расположена в селе Сокол Рожищенской общины. Прихожане этого храма решили перейти в ПЦУ еще в мае. Однако представители и верующие УПЦ МП, против которой недавно ввели санкции, до настоящего времени не покидали приходской домик.

В домике раньше жил священник, в конце концов покинувший это мисто. Позже, как пишет "Район.Рожище", съехали и представители УПЦ МП, однако демонтировали всю сантехнику и забрали ее с собой. Местные жители сетуют, что "выкрутили" даже ванную и унитаз. Демонтажем занимались в течение недели. Изданию предоставили видео из помещения.

Что касается контекста: еще в ноябре прошлого года местные верующие УПЦ МП продолжали собираться в приходском домике для проведения богослужений. Три представителя Свято-Троицкого храма ПЦУ пришли 6 ноября для переговоров, чтобы представители МП наконец покинули территорию храма. Но, по словам крестьян, переговоры закончились проклятиями и угрозами.

Отметим, что в августе в этом храме впервые помолились на украинском языке. Кроме того, церковь посетил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Следует добавить, что сегодня еще одна украинская церковь приняла историческое решение. УГКЦ изменила дату празднования Рождества Христова. Кроме того, на новый календарь хотят перейти и в одной из епархий ВТО. Также "Телеграф" писал о двух известных поклонниках УПЦ МП: боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко и почему они ведут себя совсем по-разному.