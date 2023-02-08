Семья россиян 100 лет поклонялась "Корану", оказавшемуся другой книгой — и довольно неожиданной

Семья россиян целый век пользовалась "магическими свойствами" книги, оказавшейся не святой

Семейство жителей Уфы, где был скандал с плакатом украинского футболиста, Зинатулиных из поколения в поколение передавало священную книгу. Они думали, что это "Коран", который нельзя трогать руками. Поэтому клали его под подушку. Об этом рассказывает в сюжете местном СМИ Рафия Зинатуллина:

- "Мать говорила, что эта книга праздника. Там Коран. Вы читать не умеете и своими грязными руками ее нельзя затрагивать", — говорит женщина. Книгу наделили магическими свойствами, будто она положительно влияет на детей. Поэтому книгу клали под подушку младенцам, чтобы дети по ночам были спокойнее и не капризничали.

Рафия уверена, что именно такая практика помогла ее брату и сыну вырасти сильными и серьезными. Оба пошли работать в МВД. И здесь тоже не обошлось без помощи волшебной книги, считают в семье.

Но однажды Рафия решила нарушить столетнюю тайну и заглянула внутрь книжечки, написанной арабскими буквами. Она дошла до места, где на русском языке было написано, что это Уголовный кодекс Советской России, изданный в 1926 году.

В итоге Зиннатулины решили передать семейную реликвию местному музею. Книга будет храниться в музее МВД Башкирии. Отметим, что этот сюжет был распространен в одном из твиттер-аккаунтов. В комментариях шутят, какую бы еще книгу можно было положить под подушку:

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