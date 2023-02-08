Сім’я росіян 100 років поклонялася "Корану", який виявився іншою книжкою - і досить несподіваною

Сім'я росіян ціле століття користувалася "магічними властивостями" книги, яка виявилася не святою

Сімейство жителів Уфи, де був скандал із плакатом українського футболіста, Зінатулліних із покоління в покоління передавало "священну" книгу. Вони думали, що це Коран, який не можна чіпати руками. Тому клали його під подушку. Про це розповідає у сюжеті місцевому ЗМІ Рафія Зінатулліна:

"Мати казала, що ця книга свята. Там Коран. Ви читати не вмієте і своїми брудними руками не можна її зачіпати", — каже жінка. Книгу наділили магічними властивостями, ніби вона позитивно впливає на дітей. Тому книгу клали під подушку немовлятам, аби діти ночами були спокійнішими й не вередували.

Пані Рафія впевнена, що саме така практика допомогла її брату та сину вирости сильними та серйозними. Обоє пішли працювати в МВС. І тут теж не обійшлося без допомоги "чарівної" книжки, вважають у родині.

Але одного разу Рафія вирішила порушити столітню таємницю й зазирнула всередину книжечки, написаної арабськими літерами. Вона догортала до місця, де російською мовою було написано, що це Кримінальний кодекс радянської росії, виданий 1926 року.

Зрештою Зіннатуліни вирішили передати сімейну реліквію місцевому музею. Книга буде зберігатися у музеї МВС Башкирії. Зазначимо, що цей сюжет поширили в одному з твіттер-акаунтів. У коментарях жартують, яку б ще книгу можна було покласти під подушку:

Нагадаємо, що у росії 11-річна дівчинка порізала однокласницю ножем в туалеті. У постраждалої лишилися сотні різаних ран по всьому тілу. Тим часом студія відомого російського дизайнера розроблятиме логотип для так званих "ЛНР" і "ДНР".