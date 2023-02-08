Росіянин не може заснути, бо вночі з його унітаза вистрибує щур (відео)

Щури прикрашають життя мешканців звичайної російської багатоповерхівки

Росіяни продовжують потерпати від буднів життя в "наддержаві". У росії, там де родина століттями поклонялася старій книжечці, тільки цього разу у місті Барнаулі щур почав тероризувати місцевого мешканця. Тварина знайшла шлях до його квартири через унітаз.

Як розповідають місцеві соцмережі, мешканець Барнаула виявив у своєму унітазі щура. Каже, що вона прилила з мережі водовідведення до його "трону" о 3-ій ночі. Росіянин почув булькання у ванній, побачив там щура та спробував його змити назад цілим тазом води. Оскільки це не допомогло, то він був змушений поставити на кришку унітаза гантелю, аби гризун не пробрався далі. До шести ранку чоловік не спав.

За його словами, у багатоповерхівці страшна проблема зі щурами. Вони бігають по сходах і сміттєвих кімнатах, а також припливають "в гості". Жителі будинку незадоволені керуючою компанією, яка має боротися з гризунами.

Нагадаємо, що на Волині прихильники УПЦ МП вивезли з парафіяльного будиночка ПЦУ всю сантехніку, в тому числі й унітаз. До речі, щоб унітаз був чистим, є один перевірений лайфхак від досвідчених домогосподарок.